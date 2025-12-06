Katalog firm
Logitech
Logitech Inżynier Optyk Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Optyk in Taiwan w Logitech wynosi od NT$1.02M do NT$1.43M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Logitech. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Logitech, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Optyk w Logitech in Taiwan wynosi rocznie NT$1,433,762. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Logitech dla stanowiska Inżynier Optyk in Taiwan wynosi NT$1,024,116.

