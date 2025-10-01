Katalog firm
Logitech
  • Pensje
  • Projektant Przemysłowy

  • Wszystkie pensje Projektant Przemysłowy

  • San Francisco Bay Area

Logitech Projektant Przemysłowy Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Przemysłowy in San Francisco Bay Area w Logitech wynosi $133K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Logitech. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Łącznie rocznie
$133K
Poziom
I3
Podstawa
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Premia
$0
Lata w firmie
9 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Logitech?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Logitech, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Przemysłowy w Logitech in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $239,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Logitech dla stanowiska Projektant Przemysłowy in San Francisco Bay Area wynosi $133,200.

Inne zasoby