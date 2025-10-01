Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Greater Sao Paulo w Loggi wynosi R$491K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Loggi. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$491K
Poziom
L5
Podstawa
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Premia
R$0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Loggi?

R$880K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Inżynierii Oprogramowania at Loggi in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$928,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Loggi for the Menedżer Inżynierii Oprogramowania role in Greater Sao Paulo is R$543,941.

