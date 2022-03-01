Katalog firm
Loadsmart
Loadsmart Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Loadsmart wynosi od $38,921 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $88,094 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Loadsmart. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $71.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $88.1K
Analityk Danych
$60.3K

Projektant Produktu
$38.9K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Loadsmart, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Loadsmart jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $88,094. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Loadsmart wynosi $66,098.

Inne zasoby