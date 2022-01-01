Katalog firm
LivePerson
LivePerson Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w LivePerson wynosi od $24,097 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $402,000 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników LivePerson. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $86.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $184K
Menedżer Programu Technicznego
Median $400K

Projektant Produktu
Median $132K
Asystent Administracyjny
$24.1K
Analityk Biznesowy
$54.8K
Obsługa Klienta
$137K
Analityk Danych
$62.4K
Menedżer Analityki Danych
$235K
Analityk Danych
Median $142K
Zasoby Ludzkie
$143K
Technolog Informacyjny (IT)
$252K
Marketing
$120K
Menedżer Produktu
$132K
Menedżer Programu
$201K
Menedżer Projektu
$402K
Rekruter
$166K
Architekt Rozwiązań
$135K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w LivePerson jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $402,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w LivePerson wynosi $139,395.

