LiveIntent
LiveIntent Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w LiveIntent wynosi od $86,700 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $220,000 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników LiveIntent. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Sprzedaż
Median $220K
Analityk Danych
$86.7K
Menedżer Produktu
$87.1K

Inżynier Oprogramowania
$99.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w LiveIntent jest Sprzedaż z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $220,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w LiveIntent wynosi $93,296.

