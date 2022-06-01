Katalog firm
Liberty Tax
Liberty Tax Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Liberty Tax wynosi od $26,388 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $51,000 dla Menedżer Operacji Biznesowych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Liberty Tax. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Księgowy
$26.4K
Asystent Administracyjny
$31.4K
Menedżer Operacji Biznesowych
$51K

Technolog Informacyjny (IT)
$36.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Liberty Tax jest Menedżer Operacji Biznesowych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $51,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Liberty Tax wynosi $34,024.

