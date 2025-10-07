Katalog firm
LG Ads Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Bengaluru w LG Ads wynosi ₹4.84M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w LG Ads. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Mediana Pakietu
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹4.84M
Poziom
L3
Podstawa
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹303K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w LG Ads in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹6,536,340. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w LG Ads dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Bengaluru wynosi ₹5,180,077.

