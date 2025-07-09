Katalog firm
Leverage Edu
Leverage Edu Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Leverage Edu wynosi od $4,546 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $9,244 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Leverage Edu. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Marketing
$4.5K
Sprzedaż
$6.5K
Inżynier Oprogramowania
$9.2K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Leverage Edu jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $9,244. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Leverage Edu wynosi $6,472.

