Level Home Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Level Home wynosi od $47,463 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $220,500 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Level Home. Ostatnia aktualizacja: 11/27/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $180K
Menedżer Produktu
$221K
Menedżer Projektu
$47.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Level Home, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Level Home jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $220,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Level Home wynosi $179,875.

Inne zasoby

