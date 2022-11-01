Katalog firm
Lessen
Lessen Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Lessen wynosi od $119,400 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $298,500 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Lessen. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $125K
Analityk Biznesowy
$129K
Projektant Produktu
$119K

Menedżer Produktu
$177K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$299K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Lessen jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $298,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lessen wynosi $129,350.

Inne zasoby