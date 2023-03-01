Katalog firm
Leroy Merlin
Leroy Merlin Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Leroy Merlin waha się od $13,127 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $114,425 dla Projektant produktu na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $35.1K

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
Median $77.4K
Kierownik nauki o danych
$27.6K

Naukowiec danych
$16.1K
Projektant produktu
$114K
Sprzedaż
$13.1K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$104K
Kierownik programu technicznego
$53.4K
Inwestor venture capital
$20.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Leroy Merlin to Projektant produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $114,425. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Leroy Merlin wynosi $35,087.

