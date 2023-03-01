Katalog firm
LeasePlan
LeasePlan Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w LeasePlan wynosi od $10,235 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $159,100 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników LeasePlan. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $90.6K
Analityk Biznesowy
$68.6K
Analityk Danych
$70.4K

Analityk Danych
$10.2K
Projektant Produktu
$87K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$111K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$159K
Architekt Rozwiązań
$122K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at LeasePlan is Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LeasePlan is $88,797.

Inne zasoby