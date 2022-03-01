Katalog firm
LeanIX
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

LeanIX Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w LeanIX wynosi od $57,897 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $101,654 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników LeanIX. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $69.4K
Konsultant Zarządzania
Median $102K
Technolog Informacyjny (IT)
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektant Produktu
$57.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$83.2K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w LeanIX jest Konsultant Zarządzania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $101,654. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w LeanIX wynosi $69,396.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla LeanIX

Powiązane firmy

  • Celonis
  • GFT Group
  • GfK
  • Traction Guest
  • Uberall
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby