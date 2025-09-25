Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Colombia w Lean Staffing Solutions wynosi od COP 140.93M do COP 192.94M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lean Staffing Solutions. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Lean Staffing Solutions in Colombia wynosi rocznie COP 192,944,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lean Staffing Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Colombia wynosi COP 140,933,228.

