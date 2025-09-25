Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Colombia w Lean Staffing Solutions wynosi od COP 140.93M do COP 192.94M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lean Staffing Solutions. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
