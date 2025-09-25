Katalog firm
Lean Staffing Solutions
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

Lean Staffing Solutions Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in Colombia w Lean Staffing Solutions wynosi od COP 31.16M do COP 45.22M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lean Staffing Solutions. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

COP 35.34M - COP 41.04M
Colombia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
COP 31.16MCOP 35.34MCOP 41.04MCOP 45.22M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Biznesowy zgłoszeń w Lean Staffing Solutions aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

COP 639.15M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Lean Staffing Solutions?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Biznesowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Biznesowy at Lean Staffing Solutions in Colombia sits at a yearly total compensation of COP 45,222,062. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lean Staffing Solutions for the Analityk Biznesowy role in Colombia is COP 31,161,421.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Lean Staffing Solutions

Powiązane firmy

  • Spotify
  • Dropbox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby