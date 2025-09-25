Katalog firm
Lean Staffing Solutions
Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in Colombia w Lean Staffing Solutions wynosi od COP 20.56M do COP 28.73M year.

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
COP 639.15M

Jakie są poziomy kariery w Lean Staffing Solutions?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Lean Staffing Solutions in Colombia wynosi rocznie COP 28,729,926. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lean Staffing Solutions dla stanowiska Asystent Administracyjny in Colombia wynosi COP 20,556,757.

