Katalog firm
League
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

League Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń League waha się od $68,665 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rozwój biznesu na dolnym końcu do $150,750 dla Analityk cyberbezpieczeństwa na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy League. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
Median $120K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Rozwój biznesu
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Prawnik
$144K
Projektant produktu
$116K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$151K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

The highest paying role reported at League is Analityk cyberbezpieczeństwa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla League

Powiązane firmy

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby