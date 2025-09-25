Katalog firm
Lazer Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Lazer Technologies Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Canada w Lazer Technologies wynosi CA$203K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lazer Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$203K
Poziom
Senior
Podstawa
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Lazer Technologies?

CA$225K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Lazer Technologies in Canada wynosi rocznie CA$261,162. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lazer Technologies dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$196,469.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Lazer Technologies

Powiązane firmy

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby