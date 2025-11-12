Katalog firm
Latham & Watkins
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka

  • Współpracownik

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Współpracownik Pensje w Greater Los Angeles Area

Średnia całkowita rekompensata Współpracownik in Greater Los Angeles Area w Latham & Watkins wynosi od $451K do $644K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Latham & Watkins. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$517K - $605K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$451K$517K$605K$644K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka zgłoszeń w Latham & Watkins aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Latham & Watkins?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Współpracownik w Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area wynosi rocznie $643,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Latham & Watkins dla stanowiska Współpracownik in Greater Los Angeles Area wynosi $451,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Latham & Watkins

Powiązane firmy

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby