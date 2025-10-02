Katalog firm
Latham & Watkins
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Prawny

  • Wszystkie pensje Prawny

  • New York City Area

Latham & Watkins Prawny Pensje w New York City Area

Mediana pakietu rekompensaty Prawny in New York City Area w Latham & Watkins wynosi $324K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Latham & Watkins. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Łącznie rocznie
$324K
Poziom
L3
Podstawa
$260K
Stock (/yr)
$0
Premia
$63.8K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Latham & Watkins?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Prawny oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Latham & Watkins in New York City AreaのPrawnyで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$455,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Latham & WatkinsのPrawny職種 in New York City Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$315,000です。

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Latham & Watkins

Powiązane firmy

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby