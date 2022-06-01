Katalog firm
Landor
Landor Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Landor wynosi od $32,170 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $90,000 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Landor. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $90K
Księgowy
$78.4K
Projektant Produktu
$32.2K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Landor jest Marketing z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $90,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Landor wynosi $78,390.

Inne zasoby