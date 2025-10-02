Katalog firm
Landmark Group Menedżer Produktu Pensje w Greater Dubai Area

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Greater Dubai Area w Landmark Group wynosi AED 636K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Landmark Group. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Łącznie rocznie
AED 636K
Poziom
-
Podstawa
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Premia
AED 0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w Landmark Group?

AED 588K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Landmark Group in Greater Dubai Area wynosi rocznie AED 736,007. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Landmark Group dla stanowiska Menedżer Produktu in Greater Dubai Area wynosi AED 666,995.

