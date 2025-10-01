Katalog firm
Lamoda
Lamoda Analityk Biznesowy Pensje w Moscow Metro Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Biznesowy in Moscow Metro Area w Lamoda wynosi RUB 3.03M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lamoda. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Łącznie rocznie
RUB 3.03M
Poziom
L2
Podstawa
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Premia
RUB 233K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Lamoda?

RUB 13.36M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Lamoda in Moscow Metro Area wynosi rocznie RUB 7,801,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lamoda dla stanowiska Analityk Biznesowy in Moscow Metro Area wynosi RUB 3,031,156.

