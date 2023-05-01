Katalog firm
Lambda Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Lambda wynosi od $119,400 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $301,500 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Lambda. Ostatnia aktualizacja: 10/19/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $270K
Marketing
$251K
Operacje Marketingowe
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menedżer Produktu
$245K
Sprzedaż
$302K
Architekt Rozwiązań
$231K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Lambda jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $301,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lambda wynosi $248,010.

