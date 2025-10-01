Katalog firm
Lam Research
  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Inżynier Mechanik Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area w Lam Research wynosi $155K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lam Research. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lam Research
Mechatronics Engineer
Fremont, CA
Łącznie rocznie
$155K
Poziom
L3
Podstawa
$135K
Stock (/yr)
$20K
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Lam Research?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Lam Research, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Lam Research in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $200,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lam Research dla stanowiska Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area wynosi $140,700.

