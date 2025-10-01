Katalog firm
Lam Research
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Inżynier Sprzętu Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzętu in San Francisco Bay Area w Lam Research wynosi $190K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lam Research. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lam Research
Hardware Engineer
Fremont, CA
Łącznie rocznie
$190K
Poziom
L3
Podstawa
$154K
Stock (/yr)
$20K
Premia
$16K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Lam Research?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Lam Research, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Radio Frequency Engineer

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Sprzętu at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $298,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Inżynier Sprzętu role in San Francisco Bay Area is $189,400.

