Katalog firm
Lam Research
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Elektryk

  • Wszystkie pensje Inżynier Elektryk

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Inżynier Elektryk Pensje w San Francisco Bay Area

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lam Research. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$120K - $140K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$104K$120K$140K$149K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 1 więcej Inżynier Elektryk zgłoszeń w Lam Research aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Lam Research, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Elektryk oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Elektryk w Lam Research in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $148,941. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lam Research dla stanowiska Inżynier Elektryk in San Francisco Bay Area wynosi $104,386.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Lam Research

Powiązane firmy

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby