Katalog firm
Lalamove
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Hong Kong Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Hong Kong Area w Lalamove wynosi HK$334K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lalamove. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Łącznie rocznie
HK$334K
Poziom
L2
Podstawa
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Premia
HK$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Lalamove?

HK$1.25M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inżynier Oprogramowania sa Lalamove in Greater Hong Kong Area ay may taunang kabuuang bayad na HKHK$3,493,986. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Lalamove para sa Inżynier Oprogramowania role in Greater Hong Kong Area ay HKHK$2,412,249.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Lalamove

Powiązane firmy

  • Gett
  • Alpaca
  • Via Transportation
  • Rocket Lawyer
  • Meituan
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby