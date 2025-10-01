Katalog firm
Labelbox
Labelbox Inżynier Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Labelbox wynosi $225K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Labelbox. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$225K
Poziom
L3
Podstawa
$215K
Stock (/yr)
$10K
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Labelbox?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Labelbox in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $281,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Labelbox dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area wynosi $202,500.

