Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Kyndryl wynosi od $128K year dla Band 6 do $193K year dla Band 9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $122K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kyndryl. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
