Katalog firm
Kyndryl
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • United States

Kyndryl Inżynier Oprogramowania Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Kyndryl wynosi od $128K year dla Band 6 do $193K year dla Band 9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $122K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kyndryl. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Band 6
(Poziom początkujący)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Pokaż 1 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Kyndryl?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Kyndryl in United States wynosi rocznie $223,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kyndryl dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $121,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Kyndryl

Powiązane firmy

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby