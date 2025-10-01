Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area w Kyndryl wynosi od $106K year dla Band 6 do $121K year dla Band 8. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Austin Area year wynosi w sumie $107K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kyndryl. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
