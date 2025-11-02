Katalog firm
Kronos Research Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in Taiwan w Kronos Research wynosi od NT$1.63M do NT$2.28M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kronos Research. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

NT$1.77M - NT$2.14M
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
NT$1.63MNT$1.77MNT$2.14MNT$2.28M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka w Kronos Research in Taiwan wynosi rocznie NT$2,275,489. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kronos Research dla stanowiska Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in Taiwan wynosi NT$1,628,152.

