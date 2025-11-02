Średnia całkowita rekompensata Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in Taiwan w Kronos Research wynosi od NT$1.63M do NT$2.28M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kronos Research. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
