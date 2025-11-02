Katalog firm
Kroll
  • Pensje
  • Analityk Cyberbezpieczeństwa

  • Wszystkie pensje Analityk Cyberbezpieczeństwa

Kroll Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Cyberbezpieczeństwa w Kroll wynosi CA$138K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kroll. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$138K
Poziom
Senior Consultant
Podstawa
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
9 Lata
Jakie są poziomy kariery w Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Kroll wynosi rocznie CA$175,216. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kroll dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi CA$92,615.

