Kroll
Kroll Analityk Finansowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Finansowy in United States w Kroll wynosi $126K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kroll. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Łącznie rocznie
$126K
Poziom
L2
Podstawa
$125K
Stock (/yr)
$0
Premia
$1.2K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Kroll?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Kroll in United States wynosi rocznie $205,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kroll dla stanowiska Analityk Finansowy in United States wynosi $111,200.

