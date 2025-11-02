Katalog firm
Kroll
  • Pensje
  • Księgowy

  • Wszystkie pensje Księgowy

Kroll Księgowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Księgowy in United States w Kroll wynosi $155K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kroll. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Łącznie rocznie
$155K
Poziom
L4
Podstawa
$140K
Stock (/yr)
$0
Premia
$15K
Lata w firmie
6 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy w Kroll in United States wynosi rocznie $265,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kroll dla stanowiska Księgowy in United States wynosi $140,000.

