KPS Capital Partners
  Pensje
  Menedżer Programów Technicznych

  Wszystkie pensje Menedżer Programów Technicznych

KPS Capital Partners Menedżer Programów Technicznych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in United States w KPS Capital Partners wynosi od $121K do $165K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w KPS Capital Partners. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$129K - $156K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$121K$129K$156K$165K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w KPS Capital Partners?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w KPS Capital Partners in United States wynosi rocznie $164,720. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w KPS Capital Partners dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $120,700.

