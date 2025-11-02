Katalog firm
KPN
Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Netherlands w KPN wynosi €62.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w KPN. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Łącznie rocznie
€62.7K
Poziom
-
Podstawa
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Premia
€4.8K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w KPN in Netherlands wynosi rocznie €115,118. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w KPN dla stanowiska Analityk Danych in Netherlands wynosi €61,972.

