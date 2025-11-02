Katalog firm
Kohler
  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

Kohler Inżynier Mechanik Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in United States w Kohler wynosi $94.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kohler. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Kohler
Mechanical Engineer
Kohler, WI
Łącznie rocznie
$94.8K
Poziom
-
Podstawa
$87.8K
Stock (/yr)
$0
Premia
$7K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Kohler?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Kohler in United States wynosi rocznie $107,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kohler dla stanowiska Inżynier Mechanik in United States wynosi $90,500.

Wyróżnione oferty pracy

Inne zasoby