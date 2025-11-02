Katalog firm
Kofax
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Kofax Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Canada w Kofax wynosi CA$99.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kofax. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$99.2K
Poziom
L3
Podstawa
CA$99.2K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Kofax?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Kofax in Canada wynosi rocznie CA$108,212. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kofax dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$95,381.

Inne zasoby