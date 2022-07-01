Koddi Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Koddi wynosi od $78,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $174,125 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Koddi . Ostatnia aktualizacja: 11/25/2025