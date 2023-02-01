Katalog firm
Kobold Completions
    • O firmie

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Strona internetowa
    2008
    Rok założenia
    45
    Liczba pracowników
    $1M-$10M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

