Knowunity Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Knowunity wynosi od $49,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $75,998 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Knowunity. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $76K
Projektant Produktu
$49K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w Knowunity jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $75,998. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Knowunity wynosi $62,499.

