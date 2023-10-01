Katalog firm
Knowunity
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Najważniejsze spostrzeżenia
  • Podziel się czymś wyjątkowym o Knowunity, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O firmie

    Knowunity is a digital learning platform offering free access to excellent school education. It integrates social learning and user-generated content to provide verified resources on various subjects.

    https://knowunity.de
    Strona internetowa
    2019
    Rok założenia
    150
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

    Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

    Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

    Wyróżnione oferty pracy

      Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Knowunity

    Powiązane firmy

    • Square
    • Google
    • Dropbox
    • Uber
    • Stripe
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby