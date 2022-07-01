Katalog firm
Known Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Known wynosi od $35,175 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $161,190 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Known. Ostatnia aktualizacja: 10/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Menedżer Analityki Danych
$161K
Analityk Danych
$153K
Inżynier Oprogramowania
$35.2K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Known jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $161,190. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Known wynosi $153,000.

