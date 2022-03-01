Knightscope Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Knightscope wynosi od $130,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $231,835 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Knightscope . Ostatnia aktualizacja: 10/22/2025