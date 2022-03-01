Katalog firm
Knightscope
Knightscope Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Knightscope wynosi od $130,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $231,835 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Knightscope. Ostatnia aktualizacja: 10/22/2025

Menedżer Programu
$232K
Menedżer Projektu
$179K
Inżynier Oprogramowania
Median $130K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Knightscope jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $231,835. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Knightscope wynosi $178,500.

