Knight Frank
Knight Frank Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Knight Frank wynosi od $33,322 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $125,648 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Knight Frank. Ostatnia aktualizacja: 10/22/2025

Analityk Danych
$33.3K
Analityk Danych
$53.2K
Inżynier Oprogramowania
$126K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$111K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Knight Frank jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $125,648. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Knight Frank wynosi $81,879.

