KLDiscovery
KLDiscovery Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń KLDiscovery waha się od $8,964 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $114,425 dla Kierownik projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy KLDiscovery. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $70K

Inżynier oprogramowania full-stack

Analityk biznesowy
$59.7K
Specjalista IT
$9K

Konsultant zarządzania
$101K
Kierownik projektu
$114K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najlepiej opłacana rola zgłoszona w KLDiscovery to Kierownik projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $114,425. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w KLDiscovery wynosi $70,000.

