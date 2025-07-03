Katalog firm
Kiya.ai Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Kiya.ai wynosi od $5,844 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $9,888 dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Kiya.ai. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $5.8K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$9.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Kiya.ai jest Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $9,888. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kiya.ai wynosi $7,866.

