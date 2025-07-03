Kiya.ai Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Kiya.ai wynosi od $5,844 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $9,888 dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Kiya.ai . Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025