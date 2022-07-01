Katalog firm
Kitware Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Kitware waha się od $127,000 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $293,525 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Kitware. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $127K
Kierownik nauki o danych
$294K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$205K

FAQ

The highest paying role reported at Kitware is Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $293,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kitware is $204,820.

